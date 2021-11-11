Первый уикенд ноября без жестких ограничений порадует жителей Московского региона множеством интересных мероприятий. Так, на сцене Театра имени Пушкина пройдет премьерный показ спектакля «Стражи Тадж-Махала». А любители музыки смогут насладиться игрой виолончелистов на международном фестивале Vivacello или сходить на концерт Егора Крида. Киноманов ждут премьеры фильмов отечественного и зарубежного производства — «Друг на продажу», «Проклятье Эбигейл», «Память». Подробнее об этих и других событиях предстоящего уикенда — в гиде РИАМО.

СПЕКТАКЛИ

«Стражи Тадж-Махала»

Нина Минченок

Премьера спектакля режиссера Алексея Золотовицкого состоится на этих выходных. В основу работы легла пьеса современного американского драматурга Раджива Джозефа, вдохновленная рассказами о Тадж-Махале.

Зрителям покажут историю двух друзей-стражников Тадж-Махала, которые однажды получают жестокий приказ от императора. Выполнение приказа проверит на прочность их представления о дружбе, власти и истинной красоте.

Билеты доступны на сайте театра. Возрастное ограничение 18+.

В ролях — Назар Сафонов / Александр Кубанин, Александр Дмитриев / Кирилл Чернышенко.

Где: Москва, Сытинский пер., д. 3/25, Театр имени Пушкина

Когда: 12 и 13 ноября в 19:00

Стоимость: от 700 рублей

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«Макбет»

Новое прочтение пьесы Шекспира представляет режиссер Олег Меньшиков, он же сыграет главную роль в спектакле. В постановке сочетаются вечные мотивы «Макбета» и современные актерская школа, хореография и костюмы. Согласно сюжету пьесы, Макбет, воин, которому пророчили стать новым королем, не верит предсказаниям. Но со временем события, которые происходят с ним, начинают складываться так, как было сказано в пророчестве.

В ролях — Олег Меньшиков, Георгий Назаренко, Никита Татаренков, Филипп Ершов, Алексей Каничев, Петр Кудров, Андрей Мартынов, Егор Харламов, Анна Воркуева, Егор Абрамов, Валентин Харенко.

Билеты можно приобрести на сайте театра.

Где: Москва, ул. Тверская, д. 5/6, Театр им. Ермоловой

Когда: 12 ноября в 19:00

Стоимость: от 3000 рублей

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МЮЗИКЛЫ

«День влюбленных»

Мюзикл "День влюблённых"

«День влюбленных» — легкий юмористический мюзикл, в основе которого — обыденная история: два абсолютно разных, но влюбленных друг в друга человека пытаются спланировать свадьбу так, чтобы угодить гостям и родственникам.

Формат шоу необычный: зрители сидят за столиками с бокалами шампанского, словно в нью-йоркском баре, и даже могут присоединиться к танцам в финале спектакля.

В ролях — Павел Левкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Анна Глаубэ, Олег Савцов, Юлия Ива, Алексей Бобров, Владислав Юдин, Александр Казьмин, Анна Гученкова и другие.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Где: Москва, Комсомольский пр-т, д. 28, Московский дворец молодежи

Когда: 12 ноября в 22:30

Стоимость: от 1500 рублей

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ФЕСТИВАЛИ

Vivacello

Международный фестиваль Vivacello — крупномасштабный проект, посвященный виолончельной музыке. Он пройдет на пяти площадках Москвы, и в рамках фестиваля в столице выступят признанные во всем мире музыканты. В пятницу, 12 ноября, в Концертном зале имени Чайковского квартет виртуозов исполнит произведения Моцарта и Брамса.

Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Где: Москва, ул. Тверская, д. 31, Концертный зал имени П.И. Чайковского

Когда: 12 ноября в 19:00

Стоимость: от 600 рублей

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КОНЦЕРТЫ

«Аффинаж»

ГЛАВ CLUB

Молодая рок-группа из Питера выступит со своим новым мини-альбомом «Другое», в котором музыканты вернулись к своему традиционному звучанию. Также группа исполнит и одни из своих самых популярных песен.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Где: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «ГлавСlub»

Когда: 13 ноября в 20:00

Стоимость: от 2000 рублей

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Егор Крид

Популярный исполнитель, бывший участник Black Star Егор Крид выступит в клубе Gipsy. Самые известные песни молодого певца — «Будильник», «Самая-самая», «Миллион алых роз», «Сердцеедка».

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба.

Где: Москва, Болотная наб., д. 3/4, стр. 2, Gipsy

Когда: 12 ноября в 23:00

Стоимость: от 3000 рублей

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Проклятье Эбигейл»

События разворачиваются в Восточном Лондоне 1974 года, где из-за забастовок шахтеров по ночам отключают электричество. В это время молодая медсестра Вэл впервые заступает в ночную смену в старой больнице, которую скоро должны снести.

«Друг на продажу»

Иван разочаровался в отношениях после того, как расстался со своей возлюбленной. Его друг Гоша, предприимчивый бизнесмен, решает заработать на друге и создает фейковое брачное агентство. Теперь сотни девушек гоняются за Иваном и готовы на все, чтобы заполучить «мачо-миллионера».

«Ряд 19»

Еще в детстве Екатерина пережила авиакатастрофу, после которой ее преследует злой дух старухи. Она вынужденно летит вместе со своей шестилетней дочкой ночным рейсом в плохую погоду. Героиня должна пережить кошмар детства и посмотреть своему страху в глаза.

«Память»

Джессика приезжает в Колумбию ухаживать за сестрой, которая находится в состоянии сна. Но сама девушка теряет покой из-за странного звука, который ей мерещится. Пытаясь разобраться в его происхождении, Джессика теряет связь с реальностью.

«Я хочу прыгать с 15 метров и гореть»: каскадер о своей профессии>>