РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Во всех образовательных организациях Подольска созданы отряды (дружины) Юных инспекторов движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Главная их задача состоит в том, чтобы распространять знания о безопасном поведении на дороге не только среди сверстников, но также среди детей младших и старших групп. И эти отряды пополняются новыми участниками. Так, в дошкольном отделении №1 средней школы №35 состоялось посвящение в дружину ЮИД. Мероприятие началось с проведения урока дорожной безопасности.

Перед тем, как посвященные ребята дружины ЮИД произнесли торжественную клятву, они прошли своеобразное испытание на знание правил дорожного движения. И все отлично справились с заданиями, после чего с чувством гордости ребята произнесли клятву ЮИД. В завершение ЮИДовцам были вручены памятки и «Свидетельства ЮИД», а инспекторы ГИБДД напомнили о необходимости носить на одежде и портфелях световозвращающие элементы.