РИАМО - 11 ноя. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса официально сообщил о подготовке в России законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что российское правительство разработало 2 законопроекта, которые определят порядок введения QR-кодов как в общественных местах, так и на транспорте.

В данный момент законопроекты готовятся к внесению в Госдуму. Их вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению данной инициативы.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — заявили в оперштабе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что возможное введение QR-кодов в транспорте на федеральном уровне не обсуждалось.

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