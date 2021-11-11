РИАМО - 11 ноя. Компания Coca-Cola просит отозвать регистрацию товарных знаков бренда Fantola из-за созвучности его названия с газировкой Fanta. Под брендом Fantola выпускает продукцию ГК «Аквалайф», производящая «Напитки из Черноголовки». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

О споре стало известно благодаря материалам Роспатента. Разбирательства назначены на 18 ноября. Будет рассматриваться вопрос о правомерности использования 6 товарных знаках, которые были зарегистрированы в 2019-2020 гг.

Причина обращения в ведомство — предполагаемое сходство до степени смешения оспариваемых товарных знаков с широко известным в РФ брендом Fanta, который охраняется с 1966 года. Эксперты считают, что у Coca-Cola есть хорошие шансы на победу в споре.

«Если Coca-Cola выиграет спор, «Аквалайф» лишится возможности выпускать свой напиток; если компания проигнорирует решение, то транснациональная компания сможет потребовать компенсацию в двукратном размере от объемов продаж», — сказал адвокат Pen & Paper Роман Пархоменко.