РИАМО - 11 ноя. Число пенсионеров, участвующих в проекте «Активное долголетие», уже достигло порядка 90 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

«Это отличная тенденция, все больше людей старшего поколения хотят вести активный образ жизни на пенсии», – сказала зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Присоединиться к проекту могут мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет. Сейчас проект продолжает свою работу, но занятия проходят с соблюдением всех мер эпидбезопасности.

Также в клубах «Активное долголетие» можно сделать прививки от коронавируса, а еще пройти ревакцинацию.

«Записаться на вакцинацию можно прямо в клубе, через портал или мобильное приложение. Все очень удобно и быстро, никуда дополнительно ходить не придется», – уточнила Каклюгина.

Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева заработал осенью 2019 года. Он предусматривает разнообразные занятия для поддержания активного и здорового образа жизни для местных пенсионеров.