РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. С начала пандемии в Красногорске выявили 28 397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 107 – за минувшие сутки, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 2 617 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 550 460 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 352 человека. Выздоровели и выписались 480 894 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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