РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «МСК-НТ» Подольска в сентябре и октябре подал 59 исков на сумму 25,7 млн рублей на управляющие компании, задолжавшие ему за предоставленную коммунальную услугу, всего УК должны 159 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

Компания ООО «МСК-НТ» с начала осени усилила судебную и претензионную работу в отношении неплательщиков - юридических лиц с дебиторской задолженностью свыше 2-3 месяцев. На сегодняшний день задолженность юридических лиц перед МСК-НТ превышает 110 млн рублей.

Отдельную группу должников составляют управляющие компании, задолжавшие регоператору за предоставленную коммунальную услугу более 159 млн рублей. В сентябре регоператор подал в суд 22 иска на общую сумму 21,2 млн рублей, в октябре - 37 новых исков на 4,5 млн рублей. Среди недобросовестных плательщиков - управляющие компании, СНТ, ТСЖ и организации городских округов Подольск, Серпухов и Чехов.

С начала года суды рассмотрели 162 иска на общую сумму 115,5 млн рублей. В 99% случаев судебные решения принимаются в пользу регоператора с требованием погасить задолженность и накопившиеся пени.

В соответствии с нормами действующего законодательства РФ, перед подачей иска в адрес организации направляются досудебные претензии о необходимости полностью рассчитаться за предоставленную коммунальную услугу в течение 30 календарных дней. Если юридическое лицо не погашает задолженность в указанные сроки, иск направляется в суд. С начала года в адрес юридических лиц, управляющих компаний, отвечающих за оплату коммунальной услуги жителями многоквартирных домов, направлено свыше 3110 претензий, из них в октябре - более 1000.

Чтобы избежать судебных моральных и материальных издержек, регоператор призвал должников погасить задолженность за вывоз мусора. Внушительная задолженность осложняет производственную деятельность компании и замедляет модернизацию инфраструктуры по обращению с отходами.