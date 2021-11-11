РИАМО - 11 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил руководителей и сотрудников Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне со Всемирным днем науки. Глава региона пожелал ученым новых достижений, исследований и открытий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Труд ученого весьма сложный. Хочу пожелать, чтобы у наших великих ученых были популяризаторы. Люди, которые простым жителям рассказывали про химические, физические и математические процессы, как они влияют на нашу повседневную жизнь. Мне кажется, это тоже очень важный компонент. Развитие науки важно для нашей страны и каждого человека. Спасибо вам!» — сказал губернатор.

Научному руководителю лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академику РАН Юрию Оганесяну присвоили звание «Почетный гражданин Московской области» за выдающийся вклад в развитие фундаментальных наук и укрепление международного научно-технического сотрудничества.

Ранее Оганесян получил первую в истории Международную премию ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Церемония награждения состоится в Париже 15 ноября.

«Юрий Цолакович, мы все очень радовались в очередной раз за ваши достижения, успехи. Конечно, когда получаешь такое признание, всегда понимаешь, что работает большая дружная команда. И работает давно. Я хочу вам сказать искренние слова благодарности. И за достижения, и за то, что сегодня нас окружают ваши ученики, ваши последователи — люди, которые должны добиться следующих высот», — сказал Воробьев.

Оганесян почти 60 лет живет и работает в Дубне. Он является участником ряда важных международных научных проектов, приведших, в том числе, к открытию сверхтяжелых химических элементов — от 113 до 118 включительно. Последний назван в его честь — «Оганесоном». Примечательно, что Оганесян стал вторым ученым в мире после американца Гленна Сиборга, именем которого при жизни назвали химический элемент.

«Андрей Юрьевич, спасибо за награду. Когда вы вступали в должность губернатора, приезжали сюда, наш циклотрон строился. А теперь он превосходит всех своих конкурентов в мире в несколько раз. Ему нет аналогов. Желаю вам также больших успехов. Мы видим каждый день, как область меняется к лучшему», — сказал Оганесян.

Проекты

ОИЯИ создан в целях консолидации усилий, научного и материального потенциала государств-членов института для изучения фундаментальных свойств материи: соответствующее соглашение было подписано странами-учредителями в 1956 году.

Членами ОИЯИ являются 18 государств. Основными направлениями научных исследований Института являются теоретическая физика, физика элементарных частиц, ядерная физика и физика конденсированных сред.

В рамках национального проекта «Наука» на базе Объединенного института ядерных исследований создается новый ускорительный комплекс NICA. Это один из шести проектов класса «мегасайенс» в России. Среди основных задач проекта NICA – воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва – кварк-глюонную плазму.

«Цель – это исследование материи, которая нас окружает в ее экстремальных состояниях. Человек всегда стремился к тому, чтобы изучить мир: мореплаватели искали новые земли, исследователи гор, земли совершали различные путешествия, человек полетел в космос. Все это отражает природу человека – понять тот мир, в котором он живет», - сказал начальник сектора лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Владимир Утенков.

Уникальные ученые

За особо плодотворную научно-практическую деятельность сотрудникам института вручили областные награды.

В частности, орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени наградили доктора физико-математических наук, академика РАН, директора Объединенного института ядерных исследований Григория Трубникова. Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил доктор физико-математических наук, профессор, заместитель научного руководителя лаборатории ядерных реакций Михаил Иткис.

Доктору физико-математических наук, начальнику Сектора синтеза и свойств сверхтяжелых ядер лаборатории ядерных реакций Владимиру Утенкову присвоили почетное звание «Заслуженный деятель науки Московской области».

Орденом Преподобного Сергия Радонежского награждены главный технический специалист лаборатории ядерных реакций Георгий Гульбекян и начальник Научно-технологического отдела ускорителей лаборатории ядерных реакций Василий Семин.

«Наша работа, как у любого инженера, очень разнообразна. С одной стороны, наша сфера технически очень сложная, технически узкая, но, с другой стороны, она и широкая по разнообразности задач. Это и создание новых устройств, применяемых в ускорительной технике, отладка уже существующих и разработанных ранее, создание целых систем и проведение экспериментов», — отметил Семин.