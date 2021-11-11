РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Пробка протяженностью более 4,3 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение в сторону Москвы затруднено от гипермаркета «Глобус» до съезда на МКАД. Сервис оценивает ситуацию на 6 баллов из 10. Также наблюдаются серьезные заторы на территории самого торгового комплекса.

Локальные пробки есть на Волоколамском шоссе в обоих направлениях. Так, в сторону Москвы затруднено движение от поворота на улицу Володарского до МЦД-2 Нахабино, в районе ТЦ «Изумрудный», Успенской церкви, от поворота на улицу Успенскую до ТЦ «Солнечный рай».

На Ильинском шоссе поток автомобилей медленно движется от пересечения с Волоколамским шоссе до поворота на Вокзальную улицу.