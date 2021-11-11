РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. Спортсмен из городского округа Люберцы Даниил Вагайцев завоевал золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике среди юниоров, который с 1 по 10 ноября прошел в Грозном, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На чемпионате России по тяжелой атлетике среди юниоров в весовой категории до 109 кг городской округ Люберцы представлял воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Даниил Вагайцев. С результатом в сумме двоеборья 374 кг (рывок – 174 кг, толчок – 200 кг) наш спортсмен завоевал золотую медаль. Поздравляем Даниила и его тренера Кирилла Завадского с победой», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что месяц назад люберецкий спортсмен завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике.