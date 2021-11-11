РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. В Балашихе за сутки выявили 264 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 29 052 случая Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 2617 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 550 460 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 352 человека. Выздоровели и выписались 480 894 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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