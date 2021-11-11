РИАМО - 11 ноя. Количество отходопроизводителей, перевозчиков и переработчиков строительных отходов и грунтов, зарегистрированных в региональной информационно-навигационной системе, достигло 3,5 тыс., сообщает пресс-служба министерства экологии по региону.

«Реформа обращения строительных отходов в Подмосковье идет опережающими темпами. Это достигнуто, прежде всего, за счет большой информационной работы. В последнее время в системе активно регистрируются управляющие компании, ответственные за вывоз, в том числе, и строительного мусора», - сообщил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что в области уже есть 40 площадок, где перерабатывают стройотходы. Эти площадки полностью соответствуют единому экологическому стандарту.

Также Разин сообщил, что в регионе усилена контрольно-надзорная работа в сфере обращения строительных отходов.

Так, на прошлой неделе были проведены рейды, в ходе которых выявили свыше 40 транспортных средств, перевозивших отходы без электронного талона. Они получили штрафу. Общая сумма этих штрафов – свыше 4 млн рублей.

Помимо этого, привлечены к ответственности порядка 54 строительных компаний, не зарегистрировавшихся в подсистеме «Электронный талон».