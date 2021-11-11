РИАМО - 11 ноя. Последствия первого серьезного снегопада на территории Подмосковья устраняют более 15 тыс. дворников и 1,2 тыс. единиц спецтехники. Они приводят в порядок дворы и общественные территории, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

Большая часть осадков пришлась на восточную и юго-восточную территории Московской области. В целом по региону выпало от 2 до 4 см снега.

«Вечером была проведена превентивная обработка пешеходных дорожек, лестниц, спусков и подъемов. С 6 утра ведется очистка от снега с последующей обработкой. В первую очередь делаем упор на подходы к подъездам, детские площадки. Для нас важны прежде всего комфорт и безопасность жителей», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он отметил, что коммунальные службы Подмосковья своевременно и быстро реагируют на погодные изменения. За утро в области очистили от снега 10,13 млн кв. м пешеходных дорожек.

Все дорожные и коммунальные службы Московской области перешли в режим повышенной готовности по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Сегодня в области прогнозируется дождь с мокрым снегом, местами образуется гололедица. В пятницу к этим погодным проявлениям добавится ветер с порывами до 15 м/с.