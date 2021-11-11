РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Порядка 110 единиц техники задействованы в противогололедной обработке дорог и тротуаров в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске продолжается противогололедная обработка территорий. Ведется обработка дворов, дорог, тротуаров, крутых подъемов и спусков. На территории общественного пользования вышли порядка 110 единиц спецтехники и более 1 тыс. рабочих.

В ближайшее время коммунальные и дорожные службы округа приступят к сплошному подметанию проезжей части и ее противогололедной обработке. Большое внимание уделят пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы, дворам и парковкам.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается пасмурная погода с небольшим дождем и снегом. Водителям следует быть предельно аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.