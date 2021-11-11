РИАМО - 11 ноя. Столица является примером для большинства городов по масштабам дезинфекции и другим мерам Covid-безопасности. Только столичную подземку каждый день дезинфицируют 4 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по дезинфекции вагонов метро в электродепо «Солнцево».

«В период нерабочих дней количество пассажиров в московском транспорте снизилось почти на 40%. На этой неделе город вернулся в обычный рабочий режим, и пассажиропоток в метро и наземном транспорте постепенно восстанавливается. Очень важно, чтобы пассажиры продолжали неукоснительно использовать маски во время поездок в транспорте», - сообщил столичный градоначальник.

Он напомнил, что весной прошлого года в транспорте Москвы были введены максимально строгие меры для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров от коронавируса.

Каждый день 4 тыс. сотрудников Московского метрополитена проводят санитарную обработку пассажирской инфраструктуры и более 6 тыс. вагонов. Кроме того, обрабатывают и 15,5 тыс. вагонов пригородных поездов, трамваев, автобусов, электробусов. А еще от микробов очищают станции, остановки и другие объекты транспортной инфраструктуры. Для обработки используют средства, которые были рекомендованы Роспотребнадзором.

В московском метро все пассажиры должны находиться в масках, также на станциях расположены санитайзеры, с помощью которых можно бесплатно обработать руки. Маски можно купить на каждой станции метро. А еще на 12 станциях подземки и транспортно-пересадочных узлах можно сдать экспресс-тест на коронавирус.

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