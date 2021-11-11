РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили нарушителей правил перевозки детей на дорогах округа в ходе рейда «Детское кресло», сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск 10 ноября было проведено профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда были выявлены водители, нарушившие требования к перевозке детей, установленные ПДД. За нарушения налагается административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

Автомобилистов просят не пренебрегать правилами безопасной перевозки детей в салоне автомашины. Их жизнь целиком и полностью зависит от водителя. Особенно опасно, если при движении автомашины ребенок располагается на руках.