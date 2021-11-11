РИАМО - 11 ноя. Столичная полиция задержала группу лиц, подозреваемых в мошенничестве. Под видом специалистов они предлагали людям юридические услуги, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«Договоры с посетителями они подписывали в офисе, расположенном в Лялином переулке. Доверчивые клиенты оплачивали услуги юристов, однако фактически не получали никакой правовой помощи», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас ведется расследование 6 уголовных дел, возбужденных по статье 159 УК РФ (мошенничество). Все 6 подозреваемых задержаны, одного отправили под стражу, троих – под домашний арест, еще 2 находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Жертвами мошенников стали более 50 человек, в основном пенсионеры. Ущерб оценивается в 10 млн рублей.

Полиция провела 19 обысков жилищ подозреваемых и их офиса.

«Обнаружены и изъяты банковские карты, компьютерная техника, договоры на оказание услуг и чеки, подтверждающие их оплату, а также черновые записи с данными клиентов и другие документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - пояснила Волк.

Расследование уголовных дел и установление обстоятельств продолжается.