РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» в честь своего профессионального праздника навестили семьи сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В ходе таких встреч сотрудники полиции обсуждают с семьями социальные вопросы и оказывают необходимую помощь в решении возникающих проблем. Полицейские не забывают о коллегах и оказывают всестороннюю помощь их родным и близким. Матери, отцы и вдовы погибших сотрудников органов внутренних дел с трепетом делятся воспоминаниями и важными событиями из своей жизни.

В завершение мероприятия полицейские вручили присутствующим подарки и пожелали крепкого здоровья, долголетия и благополучия.