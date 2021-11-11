РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 ноя. Новое здание Дома культуры «Бурково» строится на месте снесенного старого здания ДК, оно будет готово к сентябрю 2022 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ход строительства проверил первый заместитель главы администрации Сергей Иванов.

Согласно плану объект будет готов к 1 сентября 2022 года. Сейчас уже закончено возведение каркаса двухэтажного здания и ведется возведение стен и внутренних перекрытий.

Рядом с ДК в Буркове появились новая детская площадка и поле для мини-футбола.

Новая площадка выполнена по всем требованиям безопасности: имеет прорезиненное покрытие, а все игровые комплексы не имеют острых углов или опасных элементов. Горка, песочница и карусель выполнены из современных материалов ярких цветов. Качели с цепями вместо железных труб и мягкими сидениями, чтобы дети не травмировались.

В ближайшее время жители определятся с местом для установки новогодней елки. Ведь на этой площадке по давней традиции всегда собираются все местные, чтобы отметить Новый год.