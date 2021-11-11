РИАМО - 11 ноя. Депутаты Мособлдумы поддержали в первом чтении законопроект, уточняющий состав и величину нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, передает корреспондент РИАМО.

Эти показатели учитывают при определении размера дотаций из бюджета региона. Проект закона подготовлен в связи с необходимостью актуализации их величины и состава, уточняется в пояснительной записке.

«Проектом закона вносятся изменения в состав и величины нормативов стоимости муниципальных услуг. <...> Устанавливается на 2022-2024 годы 101 норматив, в 2021 году было 80 нормативов», — сказала первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова, представляя законопроект.

По ее словам, в частности, в сфере благоустройства норматив на содержание твердого покрытия детализирован на 12 нормативов. Также детализированы и переоценены нормативы в сфере экологии, образования, МФЦ и закупок.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» поддержали в первом чтении большинство депутатов.

«Данный закон необходим для формирования бюджетных расходов на очередной финансовый год и на плановый период. Ежегодно растет общая стоимость предоставления муниципальных услуг. На 2022 год она запланирована в размере 165,7 млрд рублей, а в 2021 году составляла 131,6 млрд», — пояснил законопроект депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В Подмосковье в 2022 г намерены увеличить объем средств, выделяемых из бюджета на соцсферу>>