РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 ноя. Мособлархитектура выдала ряд градостроительных планов земельных участков для реализации объектов социальной инфраструктуры в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба комитета.

«В соответствии с выданным градпланом в Мытищах по 1-му Рупасовскому переулку планируется к строительству общеобразовательная школа на 1,1 тыс. мест общей площадью порядка 17 тыс. кв. м. Реализация объекта запланирована на 2024 год в рамках подмосковной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», на сегодняшний день ведется проектирование соцобъекта», - сказал министр правительства Московской области по архитектуре Владислав Гордиенко.

Также в период 2023-2024 гг. в городском округе появятся 3 новых дошкольных учреждения. Большой детский сад на 510 мест, состоящий из 2 корпусов, возведут в поселке Нагорное. Еще один садик на 320 мест построят восточнее деревни Погорелки. Третий объект дошкольного образования на 250 мест расположится в городе Мытищи на ул. Колпакова. По указанным соцобъектам проводятся подготовительные мероприятия, необходимые для стадии проектирования.

Гордиенко также добавил, что градостроительный план - один из основных документов, необходимых при освоении земельного участка, без него невозможно разработать проектную документацию, получить разрешение на строительство, ввести построенный объект в эксплуатацию. Именно посредством ГПЗУ определяются зоны допустимого размещения будущего объекта с учетом технических требований и появляется понимание, можно ли на имеющейся площадке возвести объект с запланированными характеристиками.