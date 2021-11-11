РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Волонтеры движения «Милосердие - Подольск» передали лекарства и продукты нуждающимся гражданам, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

К волонтерам движения поступило несколько обращений с просьбой купить лекарства. Так, активисты перевели 3 тыс. рублей подопечной Наталье на необходимое лекарство для дочери. У девушки тяжелое заболевание и прием препаратов отменить нельзя. Также посылка с продуктами и лекарствами была направлена в Воронежскую область еще одним подопечным – Нине и Руслану, уроженцам Донбасса.

В «Милосердие – Подольск» также поступил звонок из Москвы. Православная служба помощи «Милосердие» просила взять кураторство над подольчанкой, инвалидом по зрению. Волонтеры округа посетили ее и передали продукты и подгузники для взрослых.