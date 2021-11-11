РИАМО - 11 ноя. Правительство Подмосковья уполномочили утверждать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городских округов численностью до 10 тыс. человек. Соответствующий законопроект утвердила сразу в трех чтениях Мособлдума, передает корреспондент РИАМО.

Всего в Подмосковье три городских округа с такой численностью. Это Восход, Звездный городок и Молодежный. По данным проведенного мониторинга, утверждение данных схем происходит с нарушением сроков.

«Проектом закона предусматривается наделение правительства Московской области полномочиями органов муниципальных образований по утверждению схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения городских округов с численностью населения до 10 тыс. человек», - отметила первый заместитель министра энергетики Московской области Ольга Роганова.

Она подчеркнула, что полномочия будут переданы министерству энергетики Московской области.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.