РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Полицейские Подольска задержали подозреваемую в краже барсетки и мобильного телефона на детской площадке, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 36-летней местной жительницы о краже барсетки и мобильного телефона на детской площадке на ул. Мира. Общая сумма материального ущерба составила 23 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 49-летнюю местную жительницу, у которой изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.