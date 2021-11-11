РИАМО - 11 ноя. В связи с ухудшением погоды и падением температуры воздуха до минусовых значений в ночь с 10 на 11 ноября дорожные службы Подмосковья обработали более 11,4 тыс. километров дорог региона специальными антигололедными материалами. Для уборки дорожного покрытия от снега были задействованы свыше 340 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

«В приоритетном порядке проводится очистка проезжей части и при необходимости обработка противогололедными материалами высокоинтенсивных и потенциально опасных участков: эстакад, мостов, крутых поворотов, спусков и подъемов, а также мест социального притяжения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он отметил, что в Подмосковье обеспечен круглосуточный мониторинг дорожной ситуации, а дорожные службы всегда готовы оперативно отреагировать на изменения погодных условий.

Минувшей ночью в Московском регионе выпал первый снег. В четверг 11 ноября в Подмосковье будет идти дождь с мокрым снегом. Местами по области на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха составит до +2 градусов. Ночью температура опустится до – 1 градуса. В пятницу температура воздуха прогреется до +5 градусов, но порывистый ветер будет достигать до 15 м/с.

Минтранс Подмосковья призывает водителей не выезжать на дороги на летней резине. На дорогах стоит соблюдать особую осторожность, заблаговременно снижать скорость у перекрёстков и пешеходных переходов, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения.

Пешеходам также стоит быть особо аккуратными. Вне населенных пунктов стоит добавить в одежду светоотражающие элементы.