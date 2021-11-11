РИАМО - 11 ноя. За минувшие сутки в столице выздоровели еще 5505 пациентов после лечения от коронавируса. С начала пандемии болезнь смогли побороть 1 661 417 человек, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки в московские больницы был отправлен 1231 пациент с зарегистрированным Covid-19. На ИВЛ находятся 747 человек.

Чтобы защитить себя от Covid-19 нужно поставить прививку. Это можно сделать бесплатно в поликлиниках или выездных пунктах.

Москвичи старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины или прошли процедуру ревакцинации c 1 по 7 ноября, могут принять участие в розыгрыше однокомнатных квартир в столице.

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