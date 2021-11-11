РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 ноя. В Домодедове в ноябре отключат газ 30 собственникам ИЖС, которые не заключили договоры о техобслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования и имеют большие задолженности по оплате. Об этом сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы избежать неприятностей, техническое обслуживание и проверки газового оборудования должны быть регулярными. Они осуществляются на основании договора о техобслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

Это не только обязательное условие для тех, кто пользуется газом, но и гарантия безопасности.