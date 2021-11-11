РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 ноя. В гипермаркете «Глобус» в подмосковном Щелкове провели учения по пожарной безопасности, сообщается на сайте администрации городского округа.
По сценарию в котельной произошел взрыв оборудования, возникло возгорание, после чего огонь перекинулся с технической зоны в другие помещения магазина.
Спецслужбы прибыли в кратчайшие сроки и провели эвакуацию посетителей и персонала. Щелковские пожарные устранили очаг возгорания, после чего спасатели осмотрели помещения.
Пострадавшего эвакуировали на носилках и оказали доврачебную медпомощь.
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