РИАМО - 11 ноя. За минувшие сутки в столице скончались 94 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 32 399 человек, сообщает московский оперштаб.

В городе выявили еще 6240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии зафиксировано 1 882 060 случаев.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что высокая смертность среди пациентов с коронавирусом в стране вызывает тревогу.

Врачи напоминают, что спасти жизнь и сохранить здоровье можно с помощью вакцинации. В столице продолжается масштабная прививочная кампания.