РИАМО - 11 ноя. В Московской области за прошедшие сутки выздоровели 2917 Covid-пациентов. Общее число вылеченных в регионе достигло 480 894, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в регионе скончались 56 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 9352 человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что после периода нерабочих дней в Подмосковье количество госпитализаций с коронавирусом стало меньше, чем число выписываемых пациентов.

На ИВЛ в Подмосковье сейчас находится около 650 пациентов с Covid-19.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Московской области составляет 67,3%.