РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 ноя. В Щелкове завершился ремонт подстанции скорой медицинской помощи, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На объекте выполнен ремонт фасада здания и отмостки, уложен новый асфальт и проведено благоустройство территории.

«Ремонт медучреждений — важная задача для нас. Мы продолжаем реализовывать масштабную программу по проведению текущего ремонта в медорганизациях Подмосковья. Работы завершились уже на 70 объектах — это поликлиники, амбулатории, стационары, посты и подстанции скорой медицинской помощи», — сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.