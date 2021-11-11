РИАМО - 11 ноя. В России за прошедшие сутки скончались 1237 пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране умер 251 691 человек, сообщает оперштаб.

За сутки в стране выявили 40 759 новых случаев заражения Covid-19. Общее число случаев в РФ составило 8 952 472. Врачам удалось вылечить еще 33 156 пациентов, с начала пандемии болезнь побороли 7 687 317 человек.

В некоторых регионах России ситуация остается тяжелой. Общий уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет 48,4%, но в некоторых субъектах он не меняется.

Ранее председатель Совета Федераций РФ Валентина Матвиенко заявила, что возможно введение новых ограничений для стабилизации ситуации. Нерабочие дни помогли снизить число заболевших, но об улучшении эпидобстановки говорить пока рано.

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