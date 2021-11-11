РИАМО - 11 ноя. За прошедшие сутки в столице подтвердили 6240 случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в городе зарегистрировали 1 882 060 случаев, сообщает московский оперштаб.

В столице проводится масштабное вакцинирование от инфекции. Сделать прививки можно не только в городских поликлиниках, но и выездных центрах. Это бесплатно.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что сейчас уровень коллективного иммунитета в стране составляет 48,4%.

В стране нужно достигнуть коллективного иммунитета более 80% для того, чтобы победить пандемию.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>