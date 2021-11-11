РИАМО - 11 ноя. В Подмосковье за сутки выявили 2617 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе зафиксировали 550 460 случаев Covid-19, сообщает оперштаб.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Московская область вошла в число лидеров в России по уровню коллективного иммунитета от коронавируса. Он составляет 67,3%.

По данным на 5 ноября, прививку первым компонентом вакцины сделали более 4 млн жителей области, полностью вакцинацию прошли более 3,8 млн человек.

В регионе продолжается вакцинация от инфекции. Ее можно пройти в поликлиниках и выездных пунктах.

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