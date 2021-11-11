РИАМО - 11 ноя. В России за минувшие сутки выявили 40 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число зарегистрированных случаев составило 8 952 472, сообщает оперштаб.

За время пандемии в стране вылечились 7 687 317 пациентов, за сутки выздоровели еще 33 156 человек. За сутки умерли 1237 граждан с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов составляет теперь 251 691.

На сегодняшний день единственный способ защититься от заболевания – вакцинация. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 48,4%. Этого недостаточно. Для победы над пандемией нужно сформировать как минимум 80% коллективного иммунитета.

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета не растет. В их числе Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Томская область, Ставрополье и Камчатка. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках или выездных пунктах.

В настоящее время в России разрабатывается лекарство, которое будет направлено на подавление размножения коронавируса. Препарат будут использовать для лечения тяжелых больных.