РИАМО - 11 ноя. 8,1 тыс москвичей переедут в новые квартиры в столичном районе Щукино, которые построят в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Этих жителей планируют переселить из 42 домов, которые уже устарели.

«В рамках первого этапа программы, до 2024 года, в районе расселят пять домов, в которых проживают 1,2 тыс. жителей. Первый стартовый дом построили на Новощукинской улице, переезды в новостройку стартовали в сентябре», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в новый дом заедут горожане, которые раньше жили по соседству. Их дома располагались по адресу: Авиационная улица, дом 61, корпус 2 и Новощукинская улица, дом 6.

«В стартовый дом на Новощукинской улице переселяются жители двух соседних пятиэтажек. Из общего числа семей, проживающих в этих домах, на сегодняшний день 94% уже дали свое согласие на переезд в новые равнозначные квартиры с отделкой под ключ», — добавил заммэра.

При этом глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин рассказал, что в этом районе еще подобраны четыре стартовые площадки. Там будут построены современные жилые дома. Адреса площадок: 1-й Волоколамский проезд, владение 7, корпус 1; Авиационная улица, владение 61, корпуса 1 и 2; Щукинская улица, владение 7.

В эти дома смогут заехать свыше 3 тыс. москвичей. Пока идут конкурсные процедуры и разработка градостроительной и проектной документации. Работа по подбору дополнительных земельных участков для строительства домов продолжается.

Также в рамках своих инвестиционно-строительных проектов в программе реновации участвуют московские девелоперы. Так, концерн «КРОСТ» строит в Щукино новый ЖК бизнес-класса «Театральный квартал», почти 20% площадей застройщик передаст городу для расселения жителей пятиэтажек.

«Новый жилой комплекс концерна «КРОСТ» на улице Расплетина включает в себя четыре дома премиум-класса, один из которых мы передадим городу на безвозмездной основе для переселения жителей по программам реновации и реконструкции. Москвичи получат 230 квартир – этого хватит, чтобы расселить почти три пятиэтажки», — заявил генеральный директор концерна Алексей Добашин.