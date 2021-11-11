РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 ноя. Суд приговорил 32-летнего жителя Королева к 12,5 годам тюрьмы за надругательство над детьми и попытку совершения действий сексуального характера, сообщили в прокуратуре города.

По материалам дела, двое школьников 12 лет летом текущего года гуляли у мемориала Славы и залезли на монумент «Танк Т-34». Проходящий мимо мужчина в сильном алкогольном опьянении заставил мальчиков слезть с памятника и встать к нему спиной. Далее он снял с детей шорты и белье и нанес им удары по спине и ягодицам ремнем. Потом он заставил их развернуться, а сам пытался совершить действия сексуального характера.

Мальчики успели убежать, остановить преступление помогли гуляющие на аллее жители города. По горячим следам и благодаря подробному описанию преступника задержали полицейские недалеко от места преступления.

Осужденный признал свою вину. Также выяснилось, что он уже был осужден ранее за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью и приговорен к обязательным работам.

За преступление в отношении детей мужчина приговорен Королевским городским судом к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.