РИАМО - 11 ноя. В ближайшие 3 года на территории ТиНАО появятся около 100 объектов социальной инфраструктуры. Они будут построены за счет бюджета и средств инвесторов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В новой Москве за счет городского бюджета и средств инвесторов возвести до конца 2024 года 52 детских садов, 41 школ, 6 объектов здравоохранения, то есть почти сотню социальных объектов», — отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за 3 года построят столько же объектов образования, сколько было построено за предыдущие 9 лет.

«В ТиНАО с момента присоединения 1 июля 2012 года ввели 30 школ на 25 399 учащихся и 64 детских сада на 13 905 мест. Также ввели 15 объектов здравоохранения. За 3 года предстоит построить еще столько же», — отметил заммэра.

Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, на объектах образования, расположенных на территории ТиНАО, делают все возможное, чтобы создать комфортную среду для всех участников образовательного процесса – покупают современное обрудование, мебель, приглашают на работу квалифицированные кадры.

В школах созданы мастерские, лаборатории, а также оборудованы современные компьютерные классы и медиатеки. Дети начинают изучать иностранные языка с ранних лет.

Кроме того, по словам Жидкина, создание плотной сети поликлиник и станций скорой помощи как в уже сложившихся районах, так и в планируемых к строительству, позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания жителей новых округов.

«Поликлиники и больницы соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды», — добавил глава департамента.

Ранее заместитель мэра сообщал, что более 120 новых объектов образования и медицины планируется построить в столице за счет городского бюджета в 2022-2024 годах.

«На ближайшие годы городом запланирован большой объем работы по развитию социальной инфраструктуры, в особенности – медицины и образования. В общей сложности с начала 2022 года до конца 2024 года за счет средств бюджета планируется построить 123 таких объектов», — рассказал Андрей Бочкарев.