РИАМО - 11 ноя. Дожди, снег и температура воздуха от минус 4 до плюс 4 градусов прогнозируется в столичном регионе на предстоящих выходных, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Выходные дни будут носить типичные черты предзимья. 13 числа – это будут небольшие осадки в виде дождя, так как температура будет преимущественно положительная. В Москве ночью от плюс 1-3 градусов, днем от плюс 2-4 градусов», — сказала Позднякова.

Она отметила, что такие значения выше климатической нормы. В ночь на воскресенье температура воздуха ночью составит от плюс 1 до минус 4 градусов, днем от 0 до плюс 2. Во второй половине воскресенья - 14 ноября - может пойти небольшой снег. Это вызвано тем, что регион будет пересекать холодный атмосферный фронт.

Позднякова также отметила, что в выходные дни не следует ожидать сильного ветра. По ее словам, в начале следующей недели установятся отрицательные температуры воздуха и днем, и ночью. В понедельник, 15 ноября, местами выпадет снег. ​

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