РИАМО - 11 ноя. Минувшей ночью на Дмитровском шоссе в районе д. 122 произошло 5 различных дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В общей сложности механические повреждения получили 10 единиц транспорта.

Водителей призвали следить за дистанцией и выбирать скорость с учетом погодных условий. При этом важно заменить покрышки автомобиля на зимние.

Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе осуществляют контроль за состоянием проезжих частей города.

Ранее СМИ сообщали о том, что сразу 16 машин столкнулись из-за гололеда на Дмитровском шоссе.