РИАМО - 11 ноя. В ЦВК «Экспоцентр» в столице с 15 по 17 декабря пройдет конгресс индустрии детских товаров. Мероприятие будет организовано при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, сообщается на сайте конгресса.

Конгресс пройдет в рамках реализации плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров на 2020-2024 годы и для обсуждения возможностей российской индустрии детских товаров.

Особое внимание будет уделено проблемам устойчивого развития отрасли, а также использованию финансовых и нефинансовых инструментов для расширения бизнеса. Участники конгресса смогут принять участие в ряде практических сессий, в ходе которых обсудят передовые форматы сотрудничества науки и промышленности, представят свой опыт в международной кооперации и локализации, а также расскажут о лучших практиках в отношении региональной поддержки индустрии детских товаров.

Обширная деловая программа мероприятия предусматривает выступления руководителей профильных министерств и ведомств, глав крупнейших российских и международных компаний и ведущих экспертов рынка.

Впервые конгресс индустрии детских товаров был проведен в 2007 году по инициативе Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, заложив традицию ежегодных встреч участников индустрии для обсуждения наиболее актуальных проблем отрасли, демонстрации лучших разработок и выработки эффективных путей развития промышленности.