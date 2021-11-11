РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В Подольске разыскивают 33-летнего рецидивиста, который сбежал из психиатрической клинической больницы в Чехове, ранее публиковавшаяся информация о его поимке оказалась ложной, сообщает пресс-служба УМВД России по Подольску.

Розыск осуществляет ОМВД России по городскому округу Чехов, но есть информация о возможном нахождении мужчины на территории городского округа Подольск.

Разыскивается гражданин России Александр Кутузов, который родился 14 февраля 1988 года. Он совершил побег из психиатрической клинической больницы №5 Москвы в селе Троицкое городского округа Чехов 4 ноября. Там мужчина проходил принудительное лечение по постановлению суда за убийство, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Мужчина среднего телосложения, его рост 170 см, стрижка короткая, ушные раковины оттопыренные, нос широкий, нижняя губа пухлая.

У него есть особые приметы, в том числе шрам в районе шеи, на лице угревая сыпь, на пальцах левой руки татуировка «ВОЛК», отсутствует передний ряд зубов.

Был одет в темную болоньевую куртку с меховым воротом, серые трикотажные штаны, черные или коричневые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении скрывшегося, просят обратиться в ближайший отдел полиции. Также можно сообщить по телефонам: 8(496)726-49-05, 8(496)726-49-03. Дежурная часть: 8(496)726-48-93, 8(916)846-40-49, 8(926)656-63-59.