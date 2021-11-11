РИАМО - 11 ноя. В столице стартовало голосование за лучшие туристические проекты года. Голосование проходит в «Активном гражданине» в рамках конкурса «Путеводная звезда — 2021» и продлится до 3 декабря. Об этом сообщает комитет по туризму Москвы.

По словам заммэра Москвы — главы аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, всего на конкурс поступило свыше 200 заявок. Среди номинантов — туроператоры, отели, музеи, рестораны, туристические сервисы и стартапы.

«Победителей определят москвичи. Голосование пройдет в несколько этапов, первый из них начинается сегодня», — сказала Сергунина.

Уже сформирован шорт-лист, он включает от 5 до 10 кандидатов в каждой из 18 основных номинаций.

В 2021 году появились новые номинации. К примеру, «Московская кондитерская», «Ресторан русской кухни», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире» и спецноминация от турсервиса Russpass «Стартап года». Голосовать можно будет поэтапно с 11, 12, 15 и 16 ноября по различным номинациям.

Победители будут объявлены в середине декабря: им вручат диплом и статуэтку. Специальные призы вручат в 2 дополнительных номинациях — лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей вклад в развитие детского туризма.