РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Жители подмосковного Красногорска в четверг могут принять участие в тренировке по бегу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Спортивное мероприятие, организатором которого является беговой клуб Runizumrud, состоится на Живописной набережной Москвы-реки в Павшинской пойме в 20:00.

Сбор у памятника Георгию Победоносцу возле собора Святителя Николая.

В программе тренировки: разминка, легкая 30-минутная пробежка в «разговорном» темпе, упражнения на гибкость, растяжку и другие.

Принять участие может любой желающий вне зависимости от уровня подготовки. Участие бесплатное. С собой нужно иметь комплект спортивной одежды и обуви для улицы.