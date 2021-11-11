РИАМО - 11 ноя. В столице стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», в ней примут участие 3 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Возраст добровольцев – 12-17 лет. 2,4 тыс. подростков получат вакцину от коронавируса, а 600 — плацебо. Распределение пройдет рандомно. Исследование проведут на базе 10 поликлиник.

«Летом этого года на базе двух детских столичных больниц мы начали первую и вторую фазы клинического исследования, которые продлятся год. Предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины. По итогам наблюдения за подростками в рамках первых двух фаз НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи принял решение о дозировке вакцины «Спутник М» для подростков», — сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подростков будут вакцинировать «Спутником М». Это тот же препарат, что и «Спутник V», только его дозировка составляет 1/5 от взрослой.

В настоящий момент 18 ребят уже привели в рамках третьей фазы исследования вакцины. Затем им предстоит ввести второй компонент вакцины. Все они будут вести дневники самонаблюдений.

В исследовании могут принять участие подростки 12–17 лет, которые ранее не болели коронавирусом, а также не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских противопоказаний.

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