РИАМО - 11 ноя. По факту падения вертолета Ми-8 в Красноярском крае возбуждено уголовное дело, во время следствия оценят действия членов экипажа вертолета и действия наземных служб, сообщает пресс-служба СК РФ.

В четверг вертолет Ми-8, который летел по маршруту Валек – Светлогорск – Игарка, при заходе на посадочную площадку в Светлогорске задел кроны деревьев и упал. Вертолет получил множественные повреждения. Была оборвана хвостовая балка, поврежден топливный бак.

На борту были 3 члена экипажа. Они не пострадали.

На место падения вертолета выехала следственная группа. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Кроме того, устанавливается сумма ущерба, причиненного авиакомпании.