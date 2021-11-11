РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В ряде частных домов поселка Дубровицы Подольска временно отключат свет в четверг из-за плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

В четверг в Подольске состоится плановое отключение электроэнергии в поселке Дубровицы: в дачных потребительских кооперативах «Пелихово-1» и «Пелихово-2», дачно-строительном кооперативе «Наука», коттеджном поселке «Барский луг».

Света в домах не будет на протяжении 2 часов в промежуток времени до 17:00 из-за проведения работ по определению трассы кабельной линии по данной местности.