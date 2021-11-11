РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Путепровод возле станции МЦД-2 Аникеевка в подмосковном Красногорске могут построить к 2025 году, сообщается на официальном сайте комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство путепровода через железную дорогу на 1-м км автодороги Аникеевка - Нахабино у платформы Аникеевка.

Строительство путепровода будет осуществляться в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области. Завершить оказание услуг планируется в 2025 году.

В настоящий момент движение автомобилей возле станции МЦД-2 Аникеевка регулируется с помощью переезда, оснащенного шлагбаумами, заграждающими устройствами и светофорами. Из-за интенсивного движения электропоездов в пиковые часы на переезде часто скапливается значительное количество автомобилей.