РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Напор холодной воды может снизиться в домах микрорайонов Железнодорожный и Купавна подмосковной Балашихи в четверг из-за промывки водопроводных сетей, а также работ на насосной водопроводной станции (ВНС), сообщается на официальном сайте Балашихинского водоканала.

С 9:00 в связи с проведением работ по системе автоматизации на ВНС 2-29, расположенной по адресу: Балашиха, мкрн Железнодорожный, ул. Автозаводская, 4В возможно понижение давления воды до 4-х атмосфер на улицах: Автозаводская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 7, 8; Юбилейная, 4/3,4/4,4/5.

Кроме того, в четверг проводится внеплановая промывка водопроводных сетей в мкрн Купавна на ул. Лермонтова в районе д. 41.

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможно временное изменение органолептических показателей воды, а также понижение давления ХВС.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.