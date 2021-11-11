РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 ноя. Штраф в 250 тыс. рублей заплатила управляющая компания ООО «ЮИТ-Сервис» за отсутствие системы водоотвода в многоквартирном доме в Щелкове, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Госжилинспекция обязала управляющую организацию установить лотки водоотвода в доме 4А в микрорайоне Финский. Несмотря на то, что УК в срок исполнила предписание, ее привлекли к административной ответственности и оштрафовали за нарушение лицензионных требований.

«Несовершенная система водоотвода – это серьезная угроза долголетию здания. Вода, стекающая к фундаменту, подтачивает само основание дома, открывает ворота холоду, зною и планомерному разрушению. Так что это не просто нарушение норм и правил технической эксплуатации жилфонда, это настоящая подрывная деятельность, в результате которой страдают комфорт и безопасность людей. Коммунальщики должны регулярно проводить осмотры и устранять разрушения на начальном этапе, не допуская превращения симптома в хроническую болезнь. В противном случае будут наши проверки, предписания и административные штрафы», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В четверть млн рублей обошелсяООО «ЮИТ-Сервис» подмоченный фундамент дома в микрорайоне Финский. Собственники обнаружили, что вода из ливневых труб стекает прямо к фундаменту из-за отсутствия водоотводных лотков.

Выехав на место, сотрудники Госжилинспекции не только убедились в справедливости замечаний собственников, но и выявили реальное намокание фасада и фундамента. Инспекторы выдали предписание устранить это серьезное нарушение. УК в отведенный срок установила водоотводные лотки. Однако ее привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.